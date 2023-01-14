Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Кадры с пораженными целями удалось снять с помощью беспилотника. Попадания оказались точными.

Российские военнослужащие уничтожили с помощью высокоточного оружия бронетехнику и укрепрайон ВСУ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Видео с поражением целей опубликовало Минобороны РФ.

«На одном видео с БПЛА зафиксировано уничтожение военной бронетехники и вооружения ВСУ точным попаданием высокоточного боеприпаса нового поколения. На другом зафиксировано точечное уничтожение огневых точек в долговременном укрепленном пункте ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Какое именно высокоточное оружие было использовано, в оборонном ведомстве не уточнили.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара от украинских националистов.