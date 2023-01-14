Пострадавшая в ДТП со спортсменкой Лейлой Салямовой потеряла ребенка

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В деталях происшествия еще предстоит разобраться, однако назван предварительный виновник аварии.

Потерей ребенка обернулось ДТП со спортсменкой Лейлой Салямовой для пострадавшей Екатерины Зеленовской. Об этом девушка рассказала в беседе с «Известиями».

Трагедия произошла два дня назад на 163-м километре трассы в Лахденпохском районе Республики Карелия. По словам Зеленовской, она ехала на пассажирском сиденье в автомобиле рядом со своим бизнес-партнером в Санкт-Петербург. Скорость была около 110 км/ч.

«Видимо, выезжали из-за холма, как только мы выехали, увидели, что встречную машину развернуло, она стоит на нашей полосе. Мы даже ничего не успели сделать», — сказала журналистам собеседница.

В результате аварии кроме Салямовой погиб и водитель авто, в котором она ехала. Зеленовскую и ее бизнес-партнера госпитализировали. Девушке сделали операцию.

«У меня вчера была операция, внутреннее кровотечение, кишечник разорван. Я была на третьем месяце беременности. Теперь нет. Сломана ключица», — поделилась пострадавшая.

По предварительным данным, виновником происшествия является водитель машины, где находилась Зеленовская, однако в деталях произошедшего еще предстоит разобраться, поскольку оба автомобиля сильно пострадали.

Лейла Салямова погибла на 24-м году жизни. Она имела звание чемпионки России по хай-дайвингу. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто сообщил о гибели Лейлы Салямовой.