Житель Ленобласти зарезал своего двухлетнего ребенка

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На место убийства, произошедшего рано утром, выехала следственно-оперативная группа.

Отец зарезал своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришском районе Ленинградской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, малыш скончался на месте преступления. Убившему его мужчине 23 года.

Что стало причиной трагедии сейчас устанавливают правоохранители. На место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Перми выследил сбежавшую жену в Петербурге и зарезал ее, нанеся более 20 ударов ножом. Незадолго до расправы убийца заявил близким, что любит супругу «до каждой молекулы в душе». Свои действия объяснил тем, что «предателей нужно уничтожать».