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Диетологи чаще всего рекомендуют употреблять дикий рис, но иногда именно белый — спасение для организма. Особенно во время проблем с ЖКТ.

Как бы ни ругали рисовую кашу за бесполезность блюда, недооценивать его все же нельзя. При некоторых заболеваниях ЖКТ рис — настоящее спасение. В частности, это один из немногих продуктов, который врачи разрешают при отравлении, рассказывает издание Сибкрай.ru.

Чем полезен

Дело в том, что во время интоксикации организма большинство продуктов раздражают желудок, но только не белый рис. Организм принимает его без всяких «возражений», а еще лучше — рисовый отвар. Он обволакивает слизистую оболочку желудка, снижает кислотность, тормозит перистальтику кишечника. При рвоте, диареи, несварении это то, что нужно. Кроме того, рис прекрасно насыщает, да и бонусы в виде витаминов и минералов тоже «капают»: в продукте содержится магний, железо, цинк, фосфор, фолиевая кислота и не только. Так что хотя бы пакет рисовой крупы на вашей кухне должен храниться на всякий случай.

Как готовить

Рис не требует длительного замачивания — достаточно залить крупу водой на 30 минут и можно готовить. Рекомендуемые пропорции — полстакана крупы на литр воды. Все это готовим на медленном огне около часа. Конституция должна получиться кашеобразная, перед подачей можно немного подсолить и даже добавить чуть-чуть масла. Конечно, не в первые дни пищевого отравления или ротавирусной инфекции — в этом случае все строго: ни молока, ни масла, ни фруктов в кашу.

Детям можно

С заболеваниями ЖКТ рис также панацея для малышей. Производители, специализирующиеся на производстве детского питания, предлагают разные виды рисовых каш — измельченные, в виде хлопьев, обогащенные витаминами и минералами, есть и гипоаллергенные серии. Последний момент, кстати, очень важен, если ребенок — аллергик. У маленьких пациентов с атопическим дерматитом и астмой даже рис может вызывать аллергические реакции, поэтому выбирать продукт нужно у проверенного производителя.

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