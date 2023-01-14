Власти США совершают военные преступления из-за уверенности в безнаказанности

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В американских чиновниках и гражданах есть кое-что исключительное, отметила обозреватель Ребекка Гордон, — их невозможно судить по законам международного уголовного права.

Власти США не боятся совершать военные преступления из-за уверенности в безнаказанности. Об этом рассказала обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания The Nation.

«В гражданах США есть что-то особенное и даже исключительное. В отличие от остального мира, у нас есть „конституционные права“, которые, по-видимому, включают право безнаказанно совершать военные преступления. Даже если гражданин будет признан виновным в таком преступлении в суде США, у него есть хорошие шансы получить президентское помилование», — написала Ребекка Гордон.

По словам обозревателя, уверенность США в безнаказанности за военные преступления началась с отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут. Из-за этого руководство Соединенных Штатов и граждан страны невозможно судить по законам международного уголовного права. Это и позволяет Вашингтону тратить астрономические суммы на оборонный комплекс, держать 750 признанных военных баз в 80 странах мира и развязывать войны.

«Разве не было бы замечательно, если бы мы были чуть менее исключительными? Если бы мы, к примеру, направили хотя бы часть тех сотен миллиардов долларов, которые конгресс и администрация Байдена выделили на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев? Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей?» — задалась вопросом Ребекка Гордон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соратник Джо Байдена по Демократической партии Джеффри Янг призвал объявить президенту США импичмент из-за военных преступлений.