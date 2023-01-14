От смеха со стульев попадали: Ширвиндт поделился анекдотом про 2023 год

МК: Ширвиндт рассказал анекдот про 2023 год и вызвал истерику зрителей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Присутствующие оценили услышанное дружным хохотом и долго не хотели отпускать артиста.

Анекдот про 2023 год, вызвавший истерику в зале, рассказал актер Александр Ширвиндт, сообщает МК. Как отметили обозреватели, возможно, юмористическая история возглавит ТОП самых актуальных. Выступление проходило на сцене Театра сатиры в рамках представления «Староновогодний кабачок».

«Встречает мужик старого еврея. «Вы случайно не еврей?». Другой спрашивает: «А что такое?». Тот задает вопрос: «У вас какой сейчас год?». Еврей ему отвечает: «Наступил 5732». Мужик спрашивает: «А вы случайно не помните, чем закончился 2023?» — гласит анекдот, рассказанный артистом.

Зрители оценили услышанное дружным хохотом и долго не хотели отпускать Ширвиндта. Праздничный вечер «Староновогодний кабачок» — преемник передачи «Кабачок 13 стульев». Звезды Театра сатиры исполняют кавер-версии» композиций из любимых кинолент. Помимо Ширвиндта в вечере участвуют: народная артистка России Наталья Селезнева, заслуженная артистка России Нина Корниенко, заслуженный артист РФ Сергей Серов и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто умер из звезд передачи «Кабачок «13 стульев».