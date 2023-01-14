Как ремонтируют технику в полевых условиях в спецоперации на Украине
Минобороны РФ показало, как ремонтируют технику в полевых условиях на Украине
Фото, видео: Минобороны РФ
Даже такой труд в зоне спецоперации требует невероятной отдачи от российских военных.
Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона восстанавливают подбитую технику прямо в поле. Видео работы инженеров опубликовало Минобороны РФ.
В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации.
Среди военных есть и те, кто был призван в рамках частичной мобилизации. Электрик БМП Андрей рассказал, что влиться в работу получилось быстро, ведь на срочной службе он занимался схожей работой.
Командир ремонтного взвода Алексей в небольшом интервью поделился, что большую часть техники ремонтируют на месте в полевых условиях, восстанавливая небольшие повреждения. Но попадается и вооружение, которое отправляют на капитальный ремонт, хоть такого и немного.
На кадрах военные восстанавливают одну из машин, в конце видео она уже отправляется с ремонтной площадки своим ходом.
Ранее 5-tv.ru показывал, как слесари и механики восстанавливают боевые машины в непростых условиях.