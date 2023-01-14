Newsweek: США нарушают свои обещания, расширяя границы участия в конфликте на Украине

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Каждый новый шаг США в помощи Украине подталкивает страну к конфликту с Россией.

США предпринимают все новые и новые шаги для оказания военной помощи Украине, хотя давно уже должны были остановиться, отмечает в колонке для Newsweek обозреватель Джейсон Филдс.

«Соединенные Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать», — пишет автор.

Из последних новостей: Украина получает противоракетную систему Patriot, а боевиков ВСУ собираются отправить в Оклахому для обучения, хотя власти штата откровенно против такой затеи.

«Прежде чем мы сделаем следующий шаг, важно принять во внимание, как мы сюда попали», — отмечает обозреватель.

Джейсон Филдс призывает обратить внимание на Украину и трезво оценить, кто на самом деле является союзником США.

«Украина — прекрасное, невероятно коррумпированное место с определенными западными/натовскими амбициями, но она также была ареной беспорядков и конфликтов», — иронично поддевает Незалежную журналист.

Автор стать вспоминает историю Украины и ее президентов, напоминая, что выборы определенно пророссийского Януковича на пост были признаны во всем мире легитимными, и называя Порошенко «шоколадным бароном», от которого отказался народ Украины из-за стремительного роста коррупции.

«В прошлом США выбирали довольно плохих союзников. Неудивительно, что страна не решалась идти ва-банк», — пишет колумнист.

Далее автор обращается к поставкам вооружения, отмечая, что с каждым новым траншем США все больше и больше полагались на Украину.

«Отправка системы Patriot была чертой, которую мы не хотели пересекать пару месяцев назад, но это изменение неудивительно, потому что в какой-то момент мы также не собирались отправлять систему HIMARS. Сейчас на очереди танки», — рассуждает Филдс.

Он добавляет, что передача в руки ВСУ танков, вероятно, будет воспринята, как провокация. Рассуждая далее, он предупреждает, что определенные шаги США могут быть восприняты Россией, как пересечение красных линий. А это может привести к непоправимым последствиям.

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