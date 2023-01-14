В прессе распространилась информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра
«МК» сообщил об увольнении Дмитрия Назарова из МХТ им. Чехова
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Информация об увольнении знаменитого артиста не была официально подтверждена.
Над карьерой звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова нависли тучи. Издание «Московский комсомолец» сообщило о том, что артиста уволили из МХТ им. Чехова.
Причиной для увольнения стали политические высказывания актера в социальных сетях и скандальное интервью. По данным прессы, приказ об увольнении художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский уже подписал.
Стоит добавить, что RTVI удалось связаться с самим Назаровым. Информацию об увольнении он не подтвердил.
«Ничего официального я из театра не получал», — сказал артист.
Также стоит отметить, что официальной информации от театра или его худрука Константина Хабенского ни на официальных сообществах, ни в прессе также не появлялось.
Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит Дмитрий Назаров во время первого появления на публике после долгого перерыва.