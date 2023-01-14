«Мир клоунов»: журналист сравнил США с «Идиократией» и «Голодными играми»

Фото: Кадр из к/ф «Голодные игры», реж. Гэри Росс, 2012 г.

На неутешительные мысли публициста навел прошедший этап конкурса «Мисс Вселенная».

Выступление представительницы США на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» натолкнуло американского журналиста на неприятные мысли. Телеведущий Джек Пособец выложил в личном Telegram-канале видео с дефиле Мисс США Р’Бонни Габриэль.

«С сожалением сообщаю, что именно так Мисс США была одета на конкурсе Мисс Вселенная. Это не мем и не дипфейк. Мир клоунов теперь реален. И выхода нет», — прокомментировал представитель СМИ.

Представительница Штатов вышла на сцену в костюме женщины, покорившей Луну. Хотя, если быть точными, скорее Луна покорила эту женщину, ведь из-за огромного массивного шара за спиной конкурсантка еле передвигалась перед камерами.

Пособец сравнил происходящее на конкурсе с двумя популярными фильмами-антиутопиями, добавив, что именно таким стал современный мир.

«Мир клоунов в 2023 году — это смесь „Идиократии“ и „Голодных игр“, только мы отправляем наших добровольцев воевать в Евразию. Вы даже можете спонсировать их и покупать им боевые предметы, как и предсказывали в одной из частей фильма», — добавил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему украинская модель устроила скандал на «Мисс Вселенная».