«Воссоединилась с сыном»: Николас Кейдж разбит новостью о смерти Лизы Мари Пресли

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Врачи несколько часов боролись за жизнь наследницы легендарного артиста. Теперь сердца американских знаменитостей наполнились болью от утраты.

Американский актер Николас Кейдж, как и многие коллеги, был шокирован скоропостижной смертью дочери легенды сцены Элвиса Пресли Лизы Марии. В социальной сети он рассказал, что он испытывает после трагической новости. С певицей он был женат в начале нулевых.

«Это ужасающая новость. У Лизы был самый замечательный смех из всех, который я когда-либо встречал. Она осветила этот мир, и я убит горем. Я нахожу некоторое утешение, полагая, что она воссоединилась со своим сыном Бенджамином», — сообщил Кейдж.

Сын Бенджамин для Лизы Марии стал как огромнейшим счастьем, так и самой страшной болью. В 2020 году он покончил жизнь самоубийством. Лиза Мария места себе не находила, боль разрывала ее сердце на части. Справиться с тяжелым психологическим состоянием ей помогали дочери.

Пресли стало плохо за несколько часов до кончины. Находясь в загородном доме, она потеряла сознание, произошла остановка сердца. Домработница вызвала врачей, вскоре прибыл экс-муж Дэнни Кио, он провел сердечно-легочную реанимацию. После укола адреналина пульс Пресли восстановился, и ее отвезли в ближайшую клинику.

Там ее поместили в отделение интенсивной терапии, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором. Врачи делали все возможное, чтобы спасти Лизу Марию. Попытки оказались тщетны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могла ли Лиза Мария Пресли предчувствовать скорую смерть.