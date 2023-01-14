Больше не одинок? Филипп Киркоров засветил кольцо на безымянном пальце

Мадлена Гришина 20

Филипп Киркоров засветил кольцо на безымянном пальце

Больше не одинок? Филипп Киркоров засветил кольцо на безымянном пальце

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Поп-король был женат лишь раз. На протяжении 11 лет он строил семью с Аллой Пугачевой. Более о его личной жизни известно не было.

Поп-король Филипп Киркоров любит эпатировать публику. В прошлом году на концерте по случаю сего юбилея он взобрался на крест и начал танцевать, в начале этого года шокировал поклонников своим внешним видом после пластических операций, теперь же спровоцировал слухи о недавней свадьбе, пишет 7Дней.ru.

На днях знаменитость выступил в Дубае. На концерте он впервые продемонстрировал результат после пластических операций. И пока одни фанаты восторгались помолодевшим и свежим лицом и подтянутой фигурой, другие же — особо внимательные — обратили внимание на руки артиста. Едва заметная деталь сильно выделялась во всем образе — кольцо на безымянном пальце правой руки. Можно, конечно, было сделать вывод, что украшение — лишь элемент эпатажного образа. Но среди остальных аксессуаров оно сильно отличалось. Поэтому теперь фанаты гадают, правда женился или это очередной способ Киркорова привлечь к себе внимание.

«Неужели певец наконец-то женился?» — удивляются пользователи сети.

Сам певец объясняться, кажется, не спешит. Он давно уже привык свою личную жизнь держать в тайне. Известно лишь, что он был женат на Алле Пугачевой. С певицей он отправился в ЗАГС в 1994-м, а уже в 2005 году вернулся, чтобы развестись. В 2011-м он впервые стал папой. На свет появилась Алла-Виктория. Спустя семь месяцев Киркоров вновь шокировал — рассказал о рождении сына Мартина. Кто является мамой детей, даже спустя годы артист не спешит признаваться.

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