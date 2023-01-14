«По всему городу с мигалками прокатилась»: блогер Блиновская попала в реанимацию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Главная исполнительница желаний решила не создавать интригу и не порождать слухи. Поэтому о госпитализации рассказала сама, выйдя на связь из кареты скорой помощи.

Блогер Елена Блиновская, которая еще вчера была в отпуске на Сейшельских островах, по приезду в Россию загремела в больницу. Знаменитость внезапно оказалась в реанимации одной из столичных клиник, откуда вышла на связь с фанатами и поделилась подробностями.

«По всему городу с мигалками под капельницей и всеми пищалками моего состояния прокатилась. Впервые так катаюсь…» — написала Блиновская в социальной сети.

Блиновская вышла на связь из реанимации. Фото: Instagram* / elena_blinovskaya

По словам Блиновской, накануне в ее произошло что-то знаковое, именно из-за этого ее тело «решило перестроиться». При этом, что именно случилось и почему она оказалась в реанимации, знаменитость не стала рассказывать, лишь опровергнув — сердечного приступа у нее не было.

«Боже упаси. Когда скажу причину, многие будут смеяться. Такое бывало у всех. Просто не до реанимации», — добавила блогер.

Сейчас Блиновская, кажется, уже идет на поправку. Она может самостоятельно есть и продолжает поддерживать связь с поклонниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом страшном секрете Елены Блиновской о беременности.

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