В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара

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При освобождении города военные РФ проявили мужеству, храбрость и отвагу.

Стали известны детали освобожденнияСоледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских боевиков. Как рассказали в Минобороны, в зачистке территории участвовала разнородная группировка российских войск.

В их задачу входило в том числе блокирование города с севера и юга, изоляция района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

Жилые кварталы штурмовали отряды ЧВК «Вагнер». Кроме того, в Минобороны рассказали и о потерях техники Вооруженных сил Украины.

«За последние три дня в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолета и вертолет ВСУ», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рассказала беженка из Соледара о работе российских военных.