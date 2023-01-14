Небензя: Украина превратилась в ЧВК НАТО

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Об этом в открытую говорят уже и сами украинские политики.

Украинская власть в очередной раз показала свое истинное и отнюдь не мирное лицо в марте 2022 года, когда отозвала свои же собственные реалистичные элементы мирного договора, которые Россия была готова обсуждать, заметил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.

«Додумались ли в Киеве до этого рокового шага сами или послушали своих лондонских, вашингтонских или брюссельских кураторов, сейчас уже не столь важно. Главное, что именно тогда у киевского режима вопреки фактам и здравому смыслу сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей прямой военной помощи НАТО она сможет победить Россию на поле боя», — добавил дипломат.

Он предупредил мировую общественность, что от этого опасного заблуждения украинский диктатор не может отойти до сих пор, хотя даже многие западные лидеры стали смотреть на ситуацию более трезво.

«В итоге Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — заявил Небензя.

Постпред РФ при ООН напомнил, что об это в открытую уже говорят и украинские политики. В качестве примера он привел заявление украинского министра обороны Алексея Резникова.

«Мы выполняем миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей. Поэтому Запад нам должен давать больше оружия и денег», — говорил Резников.

Небензя заключил, что лучше описать формулу войны НАТО по доверенности «до последнего украинца» нельзя.

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