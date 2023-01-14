«Позаботился»: принц Гарри не включил в книгу порочащие отца и брата детали

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Герцог Сассекский продолжает утверждать — он любит свою семью. А параллельно делиться не столь приятными деталями о детстве и юности. Тем самым еще больше ухудшая с семьей отношения.

Принц Гарри признался, при написании книги «Запасной», несмотря на то, что в ней во всех красках рассказал обо всех тайнах и скандалах внутри Букингемского дворца, он все же позаботился о папе Карле III и своем брате принце Уильяме. Ведь изначально планировалось напечатать больше материала, но, подумав, все же не стал компрометировать родных и ставить их в неловкое положение. Об этом принц Гарри рассказал в интервью газете The Telegraph.

«В черновой версии было 800 страниц, которые сейчас были уменьшены до 400. Скажем так, это могли быть две книги. И убрать оттуда что-то было сложной задачей», — сказал принц Гарри.

По его словам, несмотря на все сказанные ранее откровения, есть вещи, о которых мир не должен знать. Он глубоко убежден, все, что рассказывает публике — лишь во благо для его семьи и родных.

«Речь не идет о попытке разрушить монархию — это попытка спасти их самих от себя», — добавил он.

При этом он уверен, в конечном счете семья будет благодарна ему за то, что он достаточно открыто рассказывает о сложных взаимоотношениях. Однако его мнение уже не разделил папа. Хоть в Букингемском дворце никак не прокомментировали книгу родственника, представители королевской династии нашли способ элегантно показать пренебрежение к герцогу. Стало известно, что официальную роль принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III. Она состоится 6 мая 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли принц Гарри наладить отношения с семьей.