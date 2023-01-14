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Российский представитель посоветовал внимательнее присмотреться к идеям Киева.

Постоянный представитель России Василий Небензя в ходе внеочередного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций прокомментировал предложения Украины о проведении «Саммита мира».

«Наши украинские соседи, еще недавно грозившие нам „страшными карами“ и собиравшиеся чуть ли не наступать на Москву, сегодня рядятся в тогу сторонников мира», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что Украина теперь носится с идеей «саммита мира», всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия. Это прежде всего попытка понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги.

«Казалось бы, вот она — лавровая ветвь в руках Киева. „Саммит мира“, что может быть благороднее и важнее? Однако при даже самом беглом рассмотрении становится очевидно, что за красивой оберткой скрывается гнилая начинка и даже второе дно», — резко высказался Небензя.

В Киеве не скрывают, что «мир по-украински» означает капитуляцию России, которую должно зафиксировать международное сообщество. Именно поэтому Кулеба, выдвигая свою «пропагандистскую пустышку», сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается, заключил постпред РФ в ООН.

Абсолютно по той же схеме выстраиваются и все мирные инициативы, выдвигаемые Зеленским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как заседания ООН по Украине превратились в «ярмарку лицемерия».