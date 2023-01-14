Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTOf; 5-tv.ru

Ведомство полагает, что у людей выработался иммунитет к инфекции, но все же специалисты рекомендуют быть осторожными.

Что нужно знать о новом типе коронавируса «Кракен» рассказали специалисты Роспотребнадзора. Уже известно, что инфекция является одним из субвариантов штамма «Омикрон». Он зафиксирован и распространяется в США, европейских и африканских странах, а также в Новой Зеландии.

Недавно Роспотребнадзор сообщал о первом случае заражения, зафиксированном в Пензенской области. Особенность «Кракена» заключается в скорости его распространения, которая превосходит другие штаммы, но у него нет повышенной летальности, как у прежних вариантов.

В ведомстве считают, что население уже накопило иммунную защиту к различным видам ковида, но, базовые меры предосторожности все же необходимо соблюдать. Защитить себя можно с помощью соблюдения ряда простых правил:

избегать больших скоплений людей;

по возможности, носить маску в общественных местах;

обрабатывать руки антисептиком;

ревакцинироваться по календарю Минздрава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда стоит ожидать «сборной солянки» вирусов.