«Зависит от объема»: как двусторонний гидроторакс может повлиять на Костомарова

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Вячеслава Овечкина; 5-tv.ru

Олимпийский чемпион сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, попавшего в реанимацию 10 января с пневмонией. С каждым днем его самочувствие ухудшается. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, сможет ли спортсмен выкарабкаться при диагнозе гидроторакс.

Как объяснил специалист, гидроторакс — это скопление жидкости в плевральной полости. В норме между поверхностью грудной клетки в плевральной полости находится определенное количество жидкости, но скопление в ощутимых объемах уже опасно. При этом гидроторакс бывает односторонним и двусторонним. Но если жидкости мало, человек не пожилого возраста, шансы на выздоровление есть.

«Если же мы говорим о молодых людях, о небольшом поражении, то гидроторакс не скажется. Если человек пожилой, естественно двусторонний гидроторакс будет более негативно сказываться. При больших, да, ограничения механические грудной клетки, легкие не полностью могут расправиться», — объяснил пульмонолог.

При этом диагностирование даже двусторонней пневмонии в сочетании с двусторонним гидротораксом дает шансы на спасение и выздоровление. Все также зависит от количества жидкости в плевральной полости. В будущем единственное, что может напоминать о болезнях — это утолщение плевры на компьютерной томографии.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал в больницу 10 января. В Коммунарке он находится под круглосуточным наблюдением врачей, в клинику уже приезжал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Что стало причиной резкого ухудшения самочувствия, пока точно неизвестно. Но, по заявлению отца фигуриста Сергея Костомарова, его сын в прорубь не окунался перед этим. Поэтому информация не более чем слухи.

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