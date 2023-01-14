Кожа, как у старухи: звезда «Дома-2» показала шокирующие фото после родов

Фото: Instagram* / pinchuk_official

Знаменитость не постеснялась показать себя в неприглядном виде.

Участница популярного телепроекта Ирина Пинчук поделилась со своими подписчиками настоящей болью — лишней кожей на животе после родов.

«Я уже говорила вам, что у меня очень растянутая кожа на животе и это можно исправить только косметологией или хирургией, я выбрала первый вариант», — написала девушка в своем блоге.

По ее словам, она уже сделала очень много косметологических процедур, чтобы избавиться от «этого ужаса». Более того, девушка напугала своих фанатов, выложив в социальные сети очень откровенные снимки в стиле «до и после». На них можно заметить, как ее кожа со временем восстанавливается. Но снимки, на которых видны проблемы после родов, и правда приводят в ужас.

Ирина Пинчук показала свой живот после родов. Фото: Telegram / Ирина Пинчук

Некоторые девушки в комментариях пишут, что теперь не хотят рожать детей и боятся, что им придется потратить все свои деньги на восстановление.

Сама Ирина Пинчук уверяет, что такое могут убрать только косметологи и никакие диеты здесь не помогут. Действительно ли это так? Ведь если вспомнить Регину Тодоренко, то она восстановила свою фигуру спустя два месяца после родов. Видимо, у каждой женщины все индивидуально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды «Дома-2» Пинчук и Чобанян впервые показали лицо сына и назвали его имя.

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