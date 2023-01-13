Новый скандал: почему Даня Милохин не хочет возвращаться в Россию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По мнению родственника, знаменитости вставляет палки в колеса боец ММА Саша Стоун, пытаясь всеми способами опозорить блогера.

Брат оскандалившегося осенью блогера Дани Милохина объяснил публике, из-за чего его родственник не хочет возвращаться в Россию. Сейчас знаменитость находится в США.

По словам Ильи Милохина, нежелание возвращаться на родину никак не связано со скандалом, произошедшим осенью. Напомним, тогда блогер, участвовавший в ледовом шоу на федеральном канале и выступавший в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой, внезапно покинул его. Окружающие были шокированы таким поступком. После ухода он укатил в Дубай в компании модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, объяснив поступок усталостью. А спустя два месяца в клипе оскорбительно обратился к сотрудникам федерального канала.

Но на самом деле, как утверждает родственник, не этот скандал - причина того, что Милохин до сих пор остается за границей. А слитое в сеть фото, на котором блогер позирует обнаженным. По словам Ильи, провокационный снимок опубликовал в сети коллега знаменитости и боец ММА Саша Стоун, который якобы отомстил Милохину за критику его девушки Вали Карнавал.

«Я списывался с Даней, узнавал, когда он вернется в Россию, уже хочется увидеться и решить все наши прошлые обиды. Но он говорит, не хочет возвращаться из-за клипа», — процитировало слова Ильи издание StarHit.ru.

Илья даже готов лично встретиться со Стоун и решить все вопросы с глазу на глаз, пока брат далеко.

«Саня, пока мой брат работает за границей, ты мне можешь писать в любое время. Пока он в отъезде, не нужно ничего сливать, все ошибаются, в том числе и твоя девушка. Лучше бы следил за ее сливами, чем за сливами мужчин», — добавил он.

Сам же Милохин пока же не говорит, когда он намерен вернуться Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Оренбурге возбудили дело против Дани Милохина.