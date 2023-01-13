ВСУ взорвали в Бердянске машину главы администрации района Алексея Кичигина

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Чиновник вовремя заметил подозрительный предмет.

В Запорожской области в Бердянске украинские военные взорвали автомобиль главы администрации района Алексея Кичигина. Об этом сообщили власти региона.

«По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, сила взрыва составила 1 килограмм взрывчатого вещества. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Чуть позже в военно-гражданской администрации (ВГА) заявили, что данная попытка покушения никаким образом не отразится на деятельности ВГА района.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

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