«Ты лучше помоги ему найти телефон»: Ксения Бородина набросилась на жену бывшего

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Звездная теледива напомнила, что отец Маруси ни в чем не помогает своей дочери.

Российская телеведущая Ксения Бородина жестко ответила жене ее бывшего мужа Залине Башировой в ответ на комментарии ее фанатов, которые написали, мол, ее бывшие мужья не нашли красивее и лучше, чем она.

На это Баширова ответила:

«Бедолаги! Может, поможем им в поисках?».

На этот тут же ответила обозленная Бородина.

«Ты лучше помоги своему мужу найти телефон 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение — хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени?! У вас совесть есть?! Я молчу годами!» — написала знаменитость.

Также она заметила, что ее бывший муж Юрий Будагов даже не звонит своей дочери. А она, в свою очередь, считает себя идеальной бывшей женой, потому что ничего не требует и сама воспитывает детей.

Бородина добавила, что она не общается с бывшими, потому что у них уже нет никаких общих тем для разговора. Однако она совсем не против, чтобы дети общались с отцами.

До этого Ксения Бородина нелестно высказалась о новой пассии экс-супруга Курбана Омарова, объединив ее с группой всех возлюбленных своих бывших бойфрендов и мужей. По мнению звезды «Дома-2», прошлые воздыхатели ищут себе менее красивых и целеустремленных дам после разрыва, так как с ними не чувствуют себя ущербными.

Ведущая рассталась с Омаровым в прошлом году. Сейчас Ксения Бородина, по слухам, встречается с бывшим партнером Омарова по бизнесу Трофимом Семищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бородина унизила новых девушек своих бывших.