Лица героев: раскрыты личности участников новогоднего обращения Путина

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Опытный танкист, женщина-старшина взвода, молодой виртуоз и мужественный замкомандира реактивного дивизиона. Эти герои поздравили с Новым годом страну вместе с президентом.

Герои — те, кто спасают детей под пулями и освобождают города, — сегодня снова в центре внимания. Мы всматриваемся в лица бойцов, которые в новогоднюю ночь стояли плечом к плечу с президентом и стали для всех нас настоящим символом года. Почему именно они? Какое чудо сотворили на передовой? Истории бойцов узнал Георгий Гривенный.

Ефрейтор Тимофей Матвеев сам вспоминает получение звания Героя Российской Федерации как «новогоднее чудо», но для настоящего героя — это чудо вполне обыкновенное.

В танк Тимофея Матвеева попали четыре раза, заклинило поворотный механизм башни, а он все равно уничтожил три огневых точки противника. И это только один из подвигов. Его машина подрывалась на мине, уворачивалась от противотанковых ракет и даже таранила БМП иностранного производства.

Кому, как не Герою России вот так близко и доверительно пообщаться с верховным главнокомандующим, получить от Владимира Путина на полевой камуфляжный китель «Золотую звезду» и стать одним из главных героев самого необычного за всю историю новогоднего обращения президента к стране?

«Первое, конечно, было приветствие нас всех, потом — церемония вручения государственных наград и новогоднее обращение к стране. Мы, конечно, обрадовались этому и, конечно, согласились, что это был новогодний сюрприз для всех наших родных и близких», — рассказал Матвеев.

Он стоял крайним слева в первом ряду и чувствовал, что Путин обращается не только к «народу России», но и лично — к нему.

«Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все они, все они наши герои, им сейчас труднее всего. Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом всех участников военной операции, тех, кто сейчас здесь рядом со мной, кто на передовой и на прифронтовых рубежах, кто проходит подготовку в учебных центрах, чтобы затем вступить в бой, кто находится в госпиталях или, исполнив свой долг, уже вернулся домой», — сообщал тогда Путин.

Старшина Инга Царукаева вспоминает: интрига была выдержана по-военному. Как о плане наступления командир порой узнает из пришедшего «час икс» пакета из штаба, так и здесь — об «особо праздничных планах» никто не знал заранее. Кому придется доложить о прибытии на награждение, она увидела только в зале.

«Меня вызвали в штаб группировки для вручения награды, кто нам будет вручать награды — нам до последней минуты не говорили. Владимир Владимирович Путин разговаривал с нами на разные темы, он подарил подарки, поздравил нас с наступающим Новым годом», — уточнила Царукаева.

«Уважаемые товарищи, я вас сердечно поздравляю с государственными наградами, у нас по разным поводам вручаются медали, ордена: и за выслугу лет, и за хорошую работу. Вам — за мужество, за отвагу, за героизм, как бы ни назывались те государственные награды, которые вы получили. И все ваши лучшие качества, все, что вы получили от родителей, от тех коллективов, где вы жили, воспитывались, все сейчас положено на службу Отечеству», — отмечал президент.

Замкомандира реактивного дивизиона Александр Саввон старый Новый год уже встречает в боевой обстановке — где-то совсем рядом слышны звуки боя. Свой орден Мужества он получил за то, что лично и оперативно выдвинулся на поле боя корректировать огонь по противнику, который готов был уничтожить наших мотострелков.

Но мужество и точность наводки майора Саввона привело к ликвидации двух укрепленных пунктов обороны противника. Он и сейчас о своих эмоциях от награды и церемонии вручения говорит быстро, готов в любой момент снова в бой.

«По улице шел, все узнавали. Сослуживцы встретили, поздравляли. Командир дал мне увольнительную на Новый год, встретить дома с семьей, у меня жена и двое детей, 18 и 15 лет», — отметил он.

Майор Евгений Волков, вместе со своим танковым батальоном сотворил маленькое «военное чудо» — при наступлении частей националистов смог не просто организовать контратаку, а добился полного освобождения направления, очень важного тактически и стратегически.

Он был награжден орденом Мужества и часами с именной гравировкой от президента, которые не снимет в бою вплоть до полной победы.

«Восторг родных, близких, знакомых, кто узнал меня для меня. Сейчас эта награда от верховного главнокомандующего является таким, можно сказать стимулом, соответственно, дальше продолжать службу, вопросы решать, для которого мы, собственно говоря, предназначены. Все будет хорошо, победа будет за нами», — поделился Волков.

Именно с этим девизом участники самого необычного новогоднего обращения президента и самые настоящие герои России и продолжают спецоперацию уже в наступившем, 2023 году.