Первые друзья и режим: куда Регина Тодоренко решила отдать ребенка

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Молодая мама объяснила, что именно в садике ее чадо приучат к дисциплине.

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что планирует отдать своего ребенка в детский сад уже в ближайшее время. На эту тему знаменитость порассуждала в своем блоге. Об этом сообщают dni.ru.

Многие пользователи сразу же попытались узнать у знаменитости, почему она приняла такое решение. По словам Регины Тодоренко, она, тем самым, заботится о будущей адаптации своего ребенка в школе, ведь именно в садике дети могут познакомится с поведенческими моделями.

Также телеведущая надеется, что там он обретет своих первых друзей и привела в пример свою дружбу, которая началась 29 лет назад, как раз в детском саду.

Кроме того, садик развивает дисциплину и приучает к режиму, уверена Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко поведала о трудностях в семейной жизни с мужем Владом Топаловым. Звезда «Орла и решки» призналась, что у них супругом произошла неприятная ситуация. Певец после праздников решил заняться собой: устроить разгрузочные дни и настроить правильный режим. Все это мероприятие артист назвал «чисткой Чингисхана», а в рационе Топалова появились непривычные продукты питания: чеснок, специи, капуста.