Елена Бирюкова озвучила причину смерти 60-летнего супруга
Елена Бирюкова: Алексей Литвин умер после трех инсультов
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru
Знаменитая актриса рассказала, что Литвин преподавал в актерской мастерской ГИТИСа. Там она и познакомилась с будущим мужем.
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова назвала причину смерти своего бывшего мужа российского драматурга Алексея Литвина. Известно, что последние десять лет режиссер был болен.
«У него было три инсульта. Поэтому», — прокомментировала актриса в беседе с 5-tv.ru.
52-летняя артистка поделилась воспоминаниями о знакомстве с деятелем искусств и, по совместительству, ее экс-супругом.
«Он был режиссером и драматургом в последнюю очередь. Он был педагогом у меня в ГИТИСе, когда я училась у Леонида Ефимовича Хейфеца», — рассказа Бирюкова.
Актриса отметила, что Литвин еще долго оставался преподавателем мастерской. Из-под его крыла на большие экраны выпорхнули многие знаменитые актеры, среди которых Александр Петров и оскандалившийся Артур Смольянинов.
Несмотря на то, что Литвин поставил более 20 пьес, его бывшая жена Бирюкова не приняла участия ни в одной.
Алексей Литвин.
Режиссер и сценарист ушел из жизни 13 января. За 60 лет своей жизни он успел поставить спектакли в самых известных театрах страны, в том числе, в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, в театрах им. Станиславского, Пушкина, Театре на малой Бронной и других.
Литвин стал вторым мужем Бирюковой. В 1998 году у них появился общий ребенок — дочь Александра. Причиной ухода артистки от режиссера послужили серьезные проблемы со здоровьем и отсутствие поддержки со стороны супруга. Врачи предполагали, что у актрисы рак яичников, и требуется вмешательство. Диагноз не подтвердился, но ударом для Беляковой стало то, что муж не присутствовал в больнице в день операции.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бирюкова сообщила о смерти супруга.