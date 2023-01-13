В Уфе простились с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

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Он был по-настоящему народным политиком. Из крестьянской семьи, он прошел путь от рабочего нефтеперерабатывающего завода до лидера республики.

Сегодня в Уфе прощаются с первым главой Башкирии Муртазой Рахимовым. Траурную церемонию посетил президент Владимир Путин, огромное количество государственных деятелей. Вообще желающих проститься было так много, что в городе пришлось перекрывать улицы. Это тот политик, которого в народе любили. В Башкирии считают, что Рахимов поставил на ноги регион в самое сложное время. Чем запомнится этот человек и его 20 лет у власти — расскажет Николай Иванов.

Бесконечная вереница людей и национальная башкирская музыка. Даже двадцатиградусный мороз никого не испугал. Политическим тяжеловесом — называли Рахимова журналисты. А здесь в Уфе — все говорят иначе. Уважительно — «наш бабай». В переводе с башкирского — аксакал, старейшина, «дедушка». Он открыл тысячу школ в республике. В села и деревни пришел газ. Строились дороги. Не дали зарасти бурьяном плодородным землям.

Проститься с Муртазой Рахимовым — прилетел президент России Владимир Путин. Очередь к концертному залу Башкортостан — где проходит прощание с Рахимовым — кажется, не заканчивается. Он был по-настоящему народным политиком. Из крестьянской семьи, он прошел путь от рабочего нефтеперерабатывающего завода до президента республики. Муртаза Рахимов руководил регионом 20 лет. Сначала был председателем Верховного совета, после — президентом республики.

Рахимов возглавил регион в непростое перестроечное время. И Башкирия при нем совершила рывок. Шестнадцать из 20 лет при Рахимове республика была регионом-донором. Он был, как говорили раньше, крепким хозяйственником. Красноречивая деталь: на его счету 50 изобретений в области нефтепереработки. Привычку лично вникать в суть проблем Рахимов не бросил и на посту президента Башкортостана.

Не боялся гнуть свою линию. Когда в 90-е на федеральном уровне было решено реорганизовать колхозы — он лично вступился за них и сохранил сельское хозяйство.

Первого президента Башкортостана сегодня похоронят на магометанском кладбище Уфы на берегу реки Белой.