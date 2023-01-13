Татуировки на роскошном теле: Ирина Хакамада предстала на фото в бикини

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Неудивительно, что у знаменитого политика появился новый молодой ухажер.

Российские знаменитости продолжают радовать нас снимками со своих зимних каникул. Так, Ирина Хакамада выложила фотографию, на которой показала себя в бикини на отдыха в Таиланде.

Фигуре 67-летнего политика может позавидовать любая девушка! Невероятно открытое бикини, красивые татуировки по всему телу… Снимок можно посмотреть у 7Дней.ru.

Пользователи социальной сети тут же закидали Хакамаду вопросами о том, как ей удается держать себя в таком тонусе. Однако ответа пока не последовало.

К слову, Ирина Хакамада уже не раз признавалась в разных интервью, что полностью отказалась от мяса и газированных напитков. Также знаменитость советовала больше внимания уделять спорту и делать любые физические упражнения, но каждый день. Тело, по словам Хакамады, должно быть всегда в движении.

Кстати, буквально недавно Ирина Хакамада выходила в свет с молодым человеком и описала его, как друга. Им оказался Григорий Масленников — фотограф-авангардист.

Бизнесмен Владимир Сиротинский, который был четвертым мужем Хакамады, ушел из жизни 15 сентября 2021 года из-за проблем с сердцем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как овдовевшая год назад Хакамада вышла в свет в компании молодого человека.