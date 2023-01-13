Ушел из жизни супруг актрисы Елены Бирюковой: «Долго болел»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Звезда сериала «Саша+Маша» рассказала, что деятель искусств был болен последние десять лет.

В возрасте 60 лет скончался российский драматург Алексей Литвин. Об этом агентству ТАСС рассказала бывшая жена театрального режиссера актриса Елена Бирюкова. Причина смерти деятеля искусств не раскрывается.

«Да, умер. Он очень долго болел, в течение десяти лет», — сообщила звезда экранов.

Бирюкова добавила, что на протяжении последних пяти лет Литвин в театре не работал.

Алексей Литвин родился в 1962 году. В 1993 он закончил обучение на режиссерском факультете ГИТИСа в мастерской Леонида Хейфеца. В 90х годах работал актером и режиссером в израильском театре Gesher, три года преподавал в ГИТИСе, а также международном институте актера во Франции. Два года занимал должность главного режиссера Белгородского государственного академического драмтеатра им. Щепкина.

Алексей Литвин. Фото: beltheatre.ru Сайт Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина

Сценарист и театральный режиссер ставил спектакли в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, в театрах им. Станиславского, Пушкина, Театре на малой Бронной и других известных театрах страны. За 60 лет он стал автором более 20 пьес и адаптировал произведения для сценических версий.

Литвин стал вторым мужем Бирюковой. В 1998 году у них появился общий ребенок — дочь Александра. Причиной ухода артистки от режиссера послужили серьезные проблемы со здоровьем и отсутствие поддержки со стороны супруга. Врачи предполагали, что у актрисы рак яичников, и требуется вмешательство. Диагноз не подтвердился, но ударом для Беляковой стало то, что муж не присутствовал в больнице в день операции.

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