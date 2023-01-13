Почему Урсула фон дер Ляйен недовольна законом США «о борьбе с инфляцией»

Урсула фон дер Ляйен и ее протесты против «закона об инфляции» в США — пляски с бубном

Фото: www.globallookpress.com

Что произошло, когда основа всей промышленности Западной Европы — дешевые энергоресурсы из России — исчезла?

В прошлом году президент США Джо Байден подписал им самим же инициированный закон по борьбе с инфляцией. Тогда он заявил, что одобрение такого закона в Сенате — очень хорошая новость.

О том, почему этому закону было в свое время уделено столько внимания, пишет EADaily.

Немного истории

Надо начать с того, что после Второй мировой войны практически вся Европа лежала в руинах. Потери Советского Союза вообще ни в какое сравнение не идут с европейскими. И единственным государством, которое сравнительно легко и даже с некоторым подъемом прошло мировой конфликт, оказались США — они и предложили инициативу по оказанию экономической помощи в деле восстановления европейских стран. Программа была разработана государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и руководителем отдела планирования Государственного департамента США Джорджем Кеннаном летом 1947 года.

Тогда Маршалл заявил, что в течение 3-5 лет США окажут помощь Европу, но между их странами сначала должно быть заключено соглашение, которое бы определяло размеры этой помощи. Однако оказалось, что это было не единственным условием. Так, американцы потребовали исключения коммунистов из правительств стран-подписантов, а также возможности контроля их бюджета и направлений расходов средств. Плюс, участия в освоении предоставленной помощи частных компаний США.

Сначала на эти условия согласились Великобритания и Франция. Тогда они предложили еще создать «руководящий комитет», распределяющий ресурсы европейским странам и давать рекомендации по развитию главных отраслей их промышленности.

Советский Союз отказался поддерживать эту инициативу, так как посчитал ее вмешательством во внутренние дела, и выступил за равное экономическое сотрудничество при уважении национального суверенитета государств. Позиция СССР не нашла поддержки среди западных стран, в связи с чем Советский Союз, а вслед за ним страны Восточной Европы отказались принять американскую помощь.

«План Маршалла»

По итогу, согласие на участие в «плане Маршалла» дали Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Исландия, Португалия, Австрия, Швейцария, Греция и Турция. В июле 1947 года эти страны заключили конвенцию о создании Комитета европейского экономического сотрудничества, который должен был разработать «Программу восстановления Европы». Потом в число стран-участниц вошла и Западная Германия.

3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил этот план. Основные цели:

формирование стран Западной Европы как единого экономического пространства для инвестиций США и становления доллара мировой валютой — Бреттон-Вудские соглашения 1944 года начали реализовываться на практике.

формирование в Западной Европе единого фронта по защите «демократических ценностей» и противостоянию Советскому Союзу.

А теперь, посмотрите на список стран — участниц соглашения — и вы увидите список НАТО практически в полном составе.

«Что получилось на самом деле? Американцы готовили из Европы дойную корову для себя любимых, да еще и огромные рога привесили этой корове — чтоб бодала СССР и не давала ему своего молока ни в коем случае», — говорится в сообщении.

Но в 1978 году заработал газопровод «Союз», по которому советский газ стал поступать в Австрию и Германию. Американцы считают, что тогда случилось непоправимое: русские стали «доить их корову», получая с нее их доллары за свой газ.

На первых порах они Европу наказывать не хотели и ринулись разрушать Советский Союз.

Суть закона Байдена

И вот в 2007 году Владимир Путин произнес свою речь в Мюнхене, а после войны с Грузией в 2008-м англосаксам стало окончательно ясно, что русские активно сближаются с Германией и огромными темпами наращивают свою экономику за счет колоссальных платежей практически всей Западной Европы за свои энергоресурсы — промышленность Западной Европы плотно сидела на русской нефтегазовой игле, от дивидендов «плана Маршалла» Россия отщипывала изрядный кусок.

После визита в Крым российских «вежливых людей» в 2014 году англосаксы приняли окончательное решение по всей Западной Европе: из Украины стали готовить «армию вторжения», а Европу стали отключать от российских энергоносителей. Глобальная цель — лишить Россию даже потенциальной базы для продажи своих энергоносителей — разрабатывалась и реализовывалась втайне от западноевропейцев.

Тут и конфликт на Украине подоспел, были взорваны «Северные потоки», поставки российских нефти и газа сократились до тоненького ручейка. Основа всей промышленности Западной Европы — дешевые энергоресурсы из России — исчезла, а стоимость привозных подняла цены на газ в четыре раза — всего за четыре года.

Западноевропейские промышленники вместе со своими предприятиями, капиталами, технологиями и связями стали робко стучаться на рынки Америки — у себя на родине производить конкурентоспособную по ценам продукцию они уже не могут.

А вот чтобы они смелее и не задумываясь перетаскивали свои заводы на территорию США, президент Джо Байден и подписал закон с невинным названием «по борьбе с инфляцией». Суть этого закона в том, что предприятиям с инновационными технологиями — зеленой энергетикой, энергосберегающим, на водородных носителях энергии, производящим электромобили и аккумуляторы, — им предлагаются дотации и преференции на 700 с лишним миллиардов долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только сейчас сочла американский закон «о борьбе с инфляцией» «антирыночным и недемократическим». Однако все эти протесты — пляски с бубном, так как ее муж — медицинский директор компании Orgenesis, которая участвовала в разработке вакцины Pfizer и является практически филиалом американской компании Pfizer. Семейство Урсулы озолотилось на поставках прививок Pfizer от коронавируса — Урсула сама и подписывала эти контракты, на десятки миллиардов евро.

Собственно, про выход Великобритании из Евросоюза тоже теперь ясно все — англосаксы всегда все планируют заранее.

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