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Мировое сообщество знает, кому подчиняется бывший комик. Действия последнего лишний раз это подтверждают.

Политиков, неугодных США, убирает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает EADaily. В частности, речь идет о четверых народных депутатах Незалежной. В списке лишенных гражданства значатся: Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак и Ренат Кузьмин.

Этих людей объединяет то, что в свое время они как следует насолили либо Штатам в целом, либо конкретно американскому президенту Джо Байдену и его семье. Так, весной 2020 года Деркач выступил на серии пресс-конференций, на которых представил аудиозаписи с голосами, похожими на Байдена и бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Таким образом, нардеп Самостийной предоставил политику Дональду Трампу возможность обвинить нынешнего лидера США в коррупции и использовании служебного положения для незаконного обогащения.

Медведчук и Кузьмин вставили палки в колеса Вашингтону за счет скандала с биолабораториями. Парламентарии написали открытое обращение к Зеленскому, в котором потребовали отчета о лабораторной деятельности, что курирует Пентагон на украинской территории.

Впоследствии американской стороне, а именно, посольству США в Киеве пришлось официально признать неотвратимый факт и опубликовать на своем официальном сайте полный список из десяти лабораторий, двух институтов и еще ряда структур, участвующих в программе оборонного ведомства США.

К данной теме присоединились и китайцы, дабы отбрехаться от обвинений Штатов в создании и распространении ковида. Говоря конкретно, экс-президент Дональд Трамп обвинял в этом китайские власти, грозя Пекину претензиями на триллионы долларов.

А вот Тарас Козак попал под «паровоз» Зеленского из-за того, что владел телеканалами, которые запретил глава Украины. К слову, партия одного из вышеперечисленных политиков обошла «зеленых» в рейтингах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывает Зеленский.