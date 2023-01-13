Предчувствовала смерть? В последнем посте Лиза Мари заявила о горе и уничтожении

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Знаменитая наследница легендарного музыканта не могла спокойно жить после жуткой трагедии.

Единственная дочь короля рок-н-ролла певица Лиза Мари скончалась на 55-м году жизни. Это стало серьезным ударом для ее родных и коллег по цеху, многие знаменитости высказали соболезнования родственникам умершей. На днях она посетила 80-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус», где передвигалась странной походкой. Уже тогда заговорили о вероятных проблемах со здоровьем у исполнительницы, а через два дня вокалистки не стало.

Примечательно Лиза Мари будто предчувствовала свою смерть. Как отмечает издание New York Post, незадолго до кончины она сделала эмоциональный пост в личном блоге со ссылкой на свое эссе. В нем она писала о чувстве «разрушения» после смерти сына Бенджамина, что ощущала себя «осужденной и обвиненной» в жутком горе. После пережитого шока артистка увидела себя «полностью подорванной и уничтоженной».

«Я уже борюсь с собой и корю себя без устали и хронически, виня себя каждый божий день, и с этим достаточно тяжело сейчас жить, но другие тоже будут судить и обвинять вас, даже тайно или за вашей спиной, что еще более жестоко и болезненно ко всему прочему», — написала знаменитость в посте.

В 2020 году наследник звезды свел счеты с жизнью, что серьезно ранило несчастную маму. Сама певица признавалась, что несмотря на сильную трату будет жить ради трех оставшихся дочерей — Райли и близнецов Харпер и Финли.

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