«Бойцы должны чувствовать, что страна с ними»: Путин об участниках СВО

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Днем 13 января Владимир Путин прибыл в Башкирию на прощание с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым заявил, что государство поддерживает военных, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

«Когда человек находится в условиях, жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете — это очень важно», — заявил глава государства.

Он также выразил свою благодарность Хабирову за поддержку военных и добавил, что люди должны всегда чувствовать, что страна их поддерживает. Особенно, заключил Путин, военные РФ должны понимать ту миссию, которую они выполняют в рамках СВО.

До этого президент России поручил Министерству обороны составить доклад об оснащении участников специальной военной операции на Украине современным оружием, обмундированием, экипировкой и лекарствами.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

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