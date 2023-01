Потеряли яркую звезду: как Голливуд отреагировал на смерть дочери Пресли

Фото: www.globallookpress.com / Mike Strasinger

Лиза Мари скончалась на 55-м году жизни, ее сердце остановилось.

Жизнь наследницы короля рок-н-ролла Элвиса Пресли была совсем несладкой. Лиза Мари потеряла легендарного папу в девять лет, а через четыре года начала употреблять запрещенные вещества. Долгие годы она пыталась реализовать себя в любимой сфере и только в 2003 году красавице удалось чего-то добиться.

Она выпустила свой первый альбом — To Whom It May Concern. Пластинка заслуженно заняло пятое место в чарте альбомов Billboard 200 и летом того же года стала «золотой» на американском рынке. После звезда записала еще два альбома — Now What (2005) и Storm & Grace (2012).

Помимо творческих замыслов у наследницы короля рок-н-ролла были и другие желания, например, влюбиться, обзавестись семьей. Пресли четыре раза выходила замуж, одними из ее супругов были легендарный певец Майкл Джексон и актер Николас Кейдж. Правда, семейного благополучия у Лизы Мари так и не было.

От первого мужа Дэнни Кио она родила сына Бенджамина и дочь Райли, а в браке с гитаристом Майклом Локвудом появились девочки-близнецы Харпер и Финли. Сейчас им по 14 лет.

В 2020 году бедная Лиза Мари пережила чудовищное несчастье. Ее единственный сын свел счеты с жизнью. Огорченная мама не находила себе место, боль разрывала ее сердце. Однако справиться с эмоциональной травмой ей помогли дочери.

«Я живу ради моих девочек. Я продолжаю, потому что сын ясно дал понять в свои последние минуты, что первостепенно он думал о младших сестрах и заботе о них. Он просто обожал их, а они его», — приводит ее слова издание Life.ru.

Несмотря на поддержку близких, невыносимое горе все равно отразилось на здоровье вокалистки. На днях в Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую Лиза Мари посетила вместе с мамой Присцилой.

Журналисты и коллеги по цеху заметили подозрительную походку Лизы, ей было тяжело передвигаться и всегда требовалось за что-то держаться. Гости мероприятия сильно заволновались, и, как оказалось, не зря. Через два дня у наследницы Пресли остановилось сердце, ей было 54 года. Для многих знаменитостей это стало шоком, они с горечью приняли плохую новость.

«Есть разбитое сердце и есть горе. Это такая печаль, что не передать. Пожалуйста, помолитесь за ее семью и детей в это трудное время. Я действительно не могу найти слов, чтобы выразить, насколько это тяжело», — приводит издание слова рок-музыканта Уильяма Патрика Коргана.

Актриса Мари Ремини заявила, что ее сердце разбилось после смерти дочери Пресли. По ее мнению, у Лизы действительна была тяжелая жизнь, звезда пожелала ей покоится с миром вместе с сыном и легендарным отцом. При этом артистка подчеркнула, что молится за дочерей покойной певицы.

«Я никогда не забуду времени, проведенного вместе. Твои красота и доброта сияли так ярко. Покойся с миром, Лиза Мари. Мы тебя никогда не забудем», — отметила дизайнер Донателла Версаче.

Актриса Октавия Спенсер тоже высказалась по поводу трагедии. Она выразила глубокие соболезнования родственникам вокалистки и отметила, что мир потерял еще одну яркую звезду.

