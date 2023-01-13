Довыживался: блогер Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Молодой человек смог сам дозвониться до врачей, несмотря на тяжелое состояние.

Известный российский видеоблогер Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в Москве. Причем, дважды.

По данным 5-tv.ru, первый раз 29-летнему Масленникову стало плохо еще 10 января. Боль в груди настигла его в автомобиле в центре столицы. Врачи диагностировали молодому человеку «наджелудочную тахикардию» и экстренно увезли в больницу.

Однако блогер решил, что может позволить себе лечение дома и выписался по собственному желанию. Но сердце оказалось более упорным и дало о себе знать к вечеру следующего дня. Сейчас Масленников находится в кардиологии в одной из московских клиник.

Дмитрий Масленников — российский видеоблогер, музыкант, ресторатор и телеведущий. Он известен широкой общественности как автор лайфстайл роликов об охоте и экстриме.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дима Масленников поведал о съемках на перевале Дятлова. Блогер рассказал, как усомнился в официальной версии гибели группы туристов. Например, он пришел к выводу, что палатки на склоне горы попросту не было, а известные кадры являются не более чем имитацией.