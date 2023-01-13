Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России

В Минобороны РФ подтвердили полное освобождение Соледара от ВСУ

В последние дни там проходили тяжелые бои. Только за последние трое суток в райне города было уничтожено более 700 украинских военных.

Соледар полностью освобожден 12 января. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в „котел“ остающиеся в нём подразделения ВСУ», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В последние дни в районе стратегически важного города проходили тяжелые бои, что только подтверждают озвученные Конашенковым цифры.