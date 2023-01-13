CNN: боевики ВСУ заявили, что вместо обещанной эвакуации Киев бросил их без еды и воды в Соледаре

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

Город полностью освобожден от националистов российскими военнослужащими.

Киевское руководство буквально бросило своих военных без еды и воды, не отдав приказ отступать. Об этом рассказал в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР) украинский боевик журналистам телеканала CNN.

«Мы пытались уйти сами, но русские уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили», — сказал собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что у военных закончилась провизия и имеются раненые. При этом боеприпасы пока остались. Кроме того, источник отметил, что последняя эвакуация из района была три дня назад. Оставшимся приказали стоять до конца. Боевик подчеркнул, что моральный дух украинских военных находится в упадке.

Соледар был полностью освобожден от неонацистов, мирных жителей вывели из города. Боевиков, не пожелавших сдаться в плен, ликвидировали.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите гражданских от радикалов в рамках демилитаризации и денацификации Украины.

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