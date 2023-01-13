Захарова заявила, что «инфопомойка» Госдепа США начала работу по ее персоне

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Внешнеполитическое ведомство США поручило проплаченным источникам всерьез взяться за дипломата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Государственный департамент США приказал своим купленным ресурсам проработать ее персону в информационном поле. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски», — высказалась Захарова.

Официальный представитель ведомства считает, что в США основные тезисы для отработки были разосланы иноагентам и другим финансируемым авторам. По ее словам, СМИ в западном медиапространстве в один голос заговорили, что раньше Захарова была хорошей, однако сейчас стала плохой.

«Разочарую. Я всегда была не очень», — отметила она.

Дипломат добавила, что на сайте Госдепа теперь красуется ее снимок, который подписан словом «ложь». Она с иронией прокомментировала, что русские хакеры тут не при чем.

В связи со своим предположением, Захарова решила сыграть в игру с США. Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет запрещенные вещества, чтобы проследить, опровергнут ли ее слова в Госдепе.

«Если Госдеп его не маркирует как „ложь“, значит, правда», — заключила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова осадила немецкую коллегу Анналену Бербок.