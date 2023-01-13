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Боеприпасы обладают рядом преимуществ для борьбы с противником, включая психологическое давление на него.

Специальными боеприпасами-«зажигалками» поражены позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными. В частности, боеприпас применила первая Славянская бригада первого армейского корпуса Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

«Зажигалка» детонирует над позициями противника, накрывая площадь дождем боевого зажигательного вещества. Такая боеголовка оказывает морально-психологическое давление на врага и дает возможность «накрыть» большую часть вражеских территорий, где впоследствии поджигаются горюче-смазочные материалы и боекомплект.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Жители освобожденного Соледара Донецкой народной республики (ДНР) сообщали о мародерстве со стороны боевиков. Националисты вывозят из покинутых жителями домов абсолютно все, включая туалетную бумагу.

Кроме того, неонацисты используют запрещенные методы ведения боевых действий. По данному факту против главкома ВСУ Валерия Залужного и ряда высокопоставленных офицеров Незалежной Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Конечная цель российских военных — снижение боевого потенциала Украины, а также ее демилитаризация и денацификация.

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