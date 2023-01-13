Страхи, деньги, желание: какие моменты подскажут, что не стоит выходить замуж?

Фото: www.globallookpress.com / rgb fotografie

Многие женщины мечтают о достойном муже и счастливой семье. Но стоит ли спешить?

Выражение «стерпится — слюбится» далеко не всегда подходит для долгой семейной жизни. Если уже в начале отношений между возлюбленными есть недопонимания, то следует оперативно решить их, а не надеяться на постоянную эйфорию влюбленности, способную сгладить острые углы. Издание Сибкрай.ru собрало топ семь тревожных звоночков, после которых лучше не обременять себя узами замужества.

Мало сведений о партнере

Прежде чем строить семейное счастье и обмениваться серьезными обещаниями, следует хорошо узнать будущего мужа. Какая у него семья, с кем дружит, подходящий ли характер, чем занимается? Только так можно заранее предугадать вероятные трудности в браке.

Дурная слава

Далеко не всем удается сохранить безупречную репутацию, но чтобы испортить ее окончательно — стоит хорошенько постараться. Если большинство из окружения плохо думают о вашем партнере, то это явно неспроста.

Череда скандалов

Даже романтические отношения не обходятся без конфликтов. Однако возлюбленным следует находить компромиссы и уступать друг другу. Не стоит воспринимать свадьбу, как панацею. Если между вами есть напряжение, то счастливый день бракосочетания скроет его только на время.

Он не хочет жениться

Некоторые мужчины делают предложение только потому, что «возраст поджимает», «пора остепениться», «нужно обзавестись детьми». Такой предусмотрительный жених вряд ли подарит счастье своей невесте. Любовь — это окрыляющее чувство, подделать или вызвать его невозможно.

Разные стремления

Если ваш избранник мечтает поселиться в деревенском домике, а вы любитель многоэтажных человейников, то кому-то придется уступить. Вряд ли жизнь трудолюбивой крестьянки придется по душе городской принцессе. Такие моменты желательно обговорить до свадьбы, а если компромисс так и не найдется, то у подобных отношений вряд ли есть будущее.

Деньги

С милым, конечно, рай и в шалаше, но кушать хочется всем. Может, квартирный вопрос удастся как-то решить, однако отношение к деньгам поменять гораздо труднее. Если вы терпеливо откладываете деньги на отпуск, а избранник тратит всю зарплату в первый день, то будьте готовы к нищете и скандалам.

Страхи

Когда родственники донимают вопросами о замужестве, умоляющий парень стоит с кольцом, да и цифра в паспорте уже за «дцать», то мало кто устоит перед заветным предложением. Даже если оно, в общем-то, и не нужно. Если вы чувствуете, что вынужденно согласились на брак, то бегите, пока не поздно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как найти компромисс между домом и работой.