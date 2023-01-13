Заключенным разрешат носить очки и чаще видеться с детьми

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

В Минюсте заявили о введении новых правил в колониях и СИЗО.

Минюст разрешит заключенным носить очки и чаще видеться со своими детьми! В российских колониях и СИЗО вводят новые правила.

Сейчас администрация сама решает давать свидания с несовершеннолетними или нет. Теперь такую возможность закрепят законодательно.

Кроме того, заключенным разрешат бесплатно получать паспорт и иметь при себе очки в пластиковой оправе. Раньше их выписывали только по рецепту офтальмолога.