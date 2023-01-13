Льготный лизинг на покупку самолетов утвердили в России

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В рамках проекта планируется построить более 60 пассажирских самолета.

Правительство России утвердило инвестпроект льготного лизинга самолетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В рамках этого проекта планируется построить 63 отечественных самолета. В том числе 34 Superjet, 11-ть Ту-214 и 18-ть МС-21. С 2023-го по 2025-й годы их передадут в лизинг «Аэрофлоту». А для заказов других авиакомпаний создадут отдельную программу финансирования.

Также аналогичный проект предлагается принять и по лизингу водного транспорта. Всего на реализацию программы по льготной ставке в полтора процента направят 175 с половиной миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния.