Разбазарившие стратегический запас власти США запретят покупать нефть Китаю

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По официальным данным, крупнейшая копилка черного золота теперь у Пекина.

В США собираются запретить продавать нефть из своих стратегических резервов Китаю. Такой законопроект уже одобрила Палата представителей. Документ еще должны утвердить в Сенате. В этом случае он поступит на подпись президенту.

Предлагаемый запрет по сути, вынужденная мера. Лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ заявил: за последние два года американская экономика ослабела после того, как Вашингтон экспортировал нефть в КНР.

У Пекина теперь крупнейший стратегический запас в мире. В то время как Джо Байден в последнее время окончательно опустошил резервы США, пытаясь снизить цены на топливо. По данным Минэнэрго, сейчас в американских хранилищах примерно 370 миллионов баррелей нефти. Это минимальный показатель за последние 40 лет.