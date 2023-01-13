Когда цветет «Акация»: работа гаубиц ВС РФ по позициям ВСУ
61
Российские артиллеристы бьют точно в цель по позициям ВСУ из гаубиц «Акация»
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Наводиться на цели корректировщикам помогают операторы беспилотной авиации.
Наши артиллеристы нанесли массированный удар по позициям ВСУ. Свежие кадры работы самоходных гаубиц «Акация» опубликовало Минобороны.
Огонь ведется с замаскированных позиций. И это позволяет поражать противника максимально неожиданно для него. Наводиться на цели корректировщикам помогают операторы беспилотной авиации.
Расчеты, как уточнили в ведомстве, укомплектованы не только военнослужащими по контракту, но и добровольцами, которые не хуже профессионалов успешно выполняют боевые задачи.