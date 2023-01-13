Россиянка Линникова призналась, что не вышла бы в полуфинал «Мисс Вселенная» без поклонников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / anna__linnikova

За одну ночь ставшая знаменитой русская красавица раскрыла секрет своего феноменального успеха.

Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» и теперь радуется пока еще не полной, но все-таки победе. Красавица обратилась к аудитории в соцсетях и объяснила, что для нее значит поддержка и любовь поклонников. Оказывается, только многочисленные фанаты смогли смотивировать ее двигаться дальше.

«Я хочу поблагодарить абсолютно каждого из вас, кто пишет мне позитивные комментарии, кто поддерживает меня. Спасибо вам большое, без вас бы я не справилась. Вы придаете мне столько сил и мотивации. Вы правда все абсолютно чудесные! Я желаю вам только добра и мира в сердце, спасибо огромное вам, каждому из вас!» — обратилась модель к фанатам.

К слову, Анна Линникова выросла в Оренбурге, ей 22 года. Уже в 16 лет русская красавица вступила в модную индустрию и теперь представляет родину в конкурсе «Мисс Вселенная 2022». В качестве модели блондинка снималась в Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Малайзии.

Позже она переехала в северную столицу России для поступления Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. До победы на конкурсе «Мисс Россия 2022» Линникова училась на втором курсе университета, изучая связи с общественностью.

Стоит отметить, что на «Мисс Вселенной» звезда появилась в легендарном платье, расшитом 50 тысячами камней. В национальном образе заключена большая история богатой родины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как журналист из США сравнил стандарты красоты в России и Штатах.

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