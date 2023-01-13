Девушка из Соледара о героизме бойцов РФ: «Своей жизнью спасал моего ребенка»

Спасенная из Соледара девушка рассказала, как российский солдат спас ее ребенка

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Армия России не жалеет сил, чтобы обеспечить безопасность мирных граждан в зоне боевых действий.

Детей в зоне специальной военной операции (СВО) спасают российские военнослужащие. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала беженка из Соледара.

«Мы шли пешком, три с половиной километра пешком, это тяжело было. Под пулями. На нас надели бронежилет, ребенка взял военный, то есть он своей жизнью спасал моего ребенка», — пояснила Анжела.

Девушка вместе с ребенком покинула разрушенный город в новогоднюю ночь. Сначала шли пешком под прикрытием бойцов РФ, а затем ехали на машине. Беженка отметила, что солдаты российской стороны хорошо относились к ней, покормили и обеспечили безопасность, а с украинскими боевиками молодая мама никак не общалась. Кроме того, они с ребенком практически постоянно сидели в подвале.

«Были боевые действия. Нам предложили остаться или уехать. Мы согласились, чтобы нас перевезли. Не оставаться же там», — подытожила Анжела.

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