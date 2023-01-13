Названо обязательное условие, при котором Москва будет вести переговоры с Киевом

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Западные союзники киевского режима преследуют только собственные цели, они могут все испортить.

Переговоры российской и украинской сторон должны быть прямыми и без иностранных представителей. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, такой сценарий является лучшим, потому что западные союзники Киева всегда действуют из своих интересов и при диалоге будут только мешать.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — приводит его слова ТАСС.

Так Полищук ответил на вопрос о готовности Москвы к возможному дипломатическому диалогу напрямую с нынешним киевским режимом. При этом дипломат подчеркнул, что в 2022 году переговоры велись только с украинской стороной, без посредников. Например, в феврале–апреле прошло три раунда российско-украинского диалога в Белоруссии и Турции, потом контакты осуществлялись по видеосвязи.

«До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим», — отметил Полищук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности Москвы к диалогу с Киевом при одном условии.