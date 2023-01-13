Чудны дела твои, Джо: как Байден пытается выкрутиться в истории с секретными файлами

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Расследование начал конгресс США. Там теперь требуют предоставить список документов и выяснить, кто вообще мог иметь к ним доступ.

Есть в США еще один запрет на хранение секретных документов у себя дома. Такие вещи политики должны сдавать в архив, вот только как-то про это забывают. Интересные папочки находили в поместье Трампа, теперь дома у Байдена.

Документы под грифом секретно лежали даже в гараже, рядом с любимым корветом президента. Байден оправдался: гараж вообще-то был закрыт! Как генпрокурор будет бороться с таким аргументом, знает Снежанна Назаренко.

Это, вероятно, самая ожидаемая пресс-конференция Белого дома с начала этого года. На Карин Жан Пьер журналисты обрушились с вопросами по поводу новых секретных документов, которые опять нашли у Джо Байдена. Пресс-секретарь со свойственной ей уверенностью заявляет, что американский президент понятия не имеет о содержании файлов. А они появились в его личном гараже — вообще загадка. Услышав вопрос, где еще у Байдена могут найти секретные папки, Жан Пьер растерялась.

«Э-э-э, как я уже… ну, они… юристы проверили места, где могли лежать документы… Сейчас все в руках генерального прокурора», — заявила пресс-секретарь.

Одну часть секретных документов обнаружили в гараже Байдена, другую — в кладовке рядом. Такой способ хранения секретных материалов стал поводом для шуток. Президента высмеял бывший агент спецслужб Эдвард Сноуден.

«Ну и ну. Даже я обращался с секретными документами более безопасно. По крайней мере, я хранил их в зашифрованном виде», — написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Это уже вторая порция секретных документов, которые американский президент хранил, мягко говоря, не по правилам. Накануне стало известно, что при переезде в бывшем офисе Байдена нашли докладные записки американской разведки с конфиденциальной информацией по Украине, Ирану и Великобритании с 2013 по 2016 год.

«Обнаруженные в связанном с Байденом аналитическом центре секретные документы не имели права там храниться», — сказал глава Минюста США Меррик Гарланд.

Найденные файлы не новые — времен администрации Обамы, в которые Байден работал вице-президентом. По закону, покинув этот пост в 2017 году, он стал частным лицом и должен был сдать все важные бумаги в архив. Но, похоже, он не очень хорошо помнит, какие документы вернул государству, а какие нет.

«Меня проинформировали об этом открытии, и я удивился, узнав, что есть какие-то правительственные записи, которые были доставлены туда, в этот офис. Мы полностью сотрудничаем», — отметил Джо Байден.

Расследование начал конгресс США. Там теперь требуют предоставить список документов и выяснить, кто вообще мог иметь к ним доступ.

«Это крайне серьезная ситуация! Почему Джо Байден владел секретной информацией после ухода с поста вице-президента?» — задается вопросом член конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Совсем недавно в аналогичную ситуацию попал Дональд Трамп: он тоже не донес все документы до архива. В итоге на рассвете его поместье Мар-а-Лаго перевернули десятки агентов ФБР. Теперь Байдену припомнили, как он тогда прокомментировал обыск у оппонента.

«Как это стало возможным? Как кто-то мог быть настолько безответственным?» — говорил Байден.

Республиканцы называют это двойными стандартами. Если Трампу грозит долгое разбирательство, то Байдену, скорее всего, ничего не будет. Ему разрешили привлечь к делу личных юристов, которые вместо спецагентов ищут, где еще мог забыть важные бумаги дедушка Джо.

«К секретным документам, которые находились у бывшего президента и бывшего вице-президента, отнеслись по-разному. Это лишний раз показывает, как работает администрация Байдена», — подчеркнул бывший вице-президент США Майк Пенс.

По документам дом и гараж, где нашли документы, принадлежат даже не Джо Байдену, а его скандально известному сыну Хантеру. Теперь президент пытается убедить журналистов, что гараж родственника с репутацией повесы и наркомана на самом деле очень надежное место для хранения.

«Секретны материалы рядом с вашим корветом? О чем вы думали?» — спросил у Байдена журналист Fox News Питер Дуси.

«Моя машина была в закрытом гараже, между прочим. Не на улице же», — ответил американский лидер.