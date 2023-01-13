Сменила комика на внука миллиардера: Ратаковски вышла в свет с новым парнем

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После развода модель времени не теряет — за последние четыре месяца ее заметили на свиданиях с четырьмя знаменитыми кавалерами. Пятый пошел.

Разведенная модель и актриса, а также молодая мама Эмили Ратаковски отхватила сверхбогатого парня, сообщает TMZ. Ее свидание с внуком покойного миллиардера Эдгара Бронфмана-старшего Эли на баскетбольном матче в «Мэдисон-Сквер-Гарден» запечатлели папарацци. Примечательно, что эту игру «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс» пришел посмотреть и комик Эрик Андре, с которым красавица буквально несколько дней назад прогуливалась по Нью-Йорку.

Только-только публика заговорила о романе Ратаковски с популярным юмористом — и вот она уже с новым парнем. Во время матча Андре не проявил интереса к даме и не вступал с ней в диалог. Да и места у него были получше, надо было за игрой следить. Сама модель была занята общением с Бронфманом. Как пишет издание, все говорило об атмосфере первого свидания. Модель и богатый наследник мило общались на стадионе и за его пределами.

Летом стало известно о разводе Эмили Ратаковски и продюсера Себастьяна Беар-Маккларда. Звезды поженились после пары недель знакомства в 2018 году и демонстрировали полную идиллию до 2021-го, когда стали родителями мальчика по имени Сильвестр Аполло. Сын пары появился на свет весной, и вскоре модель перестала носить обручальное кольцо. Причиной расставания СМИ называют многочисленные измены Беар-Маккларда.

В последнее время Ратаковски активно ходит на свидания, каждый месяц у нее новый знаменитый кавалер. 31-летней модели приписывали романы с диджеем Орацио Риспо, художником Джеком Гриром (страстный поцелуй после романтической встречи засняли папарацци) и комиком Питом Дэвидсоном (бывший бойфренд Ким Кардашьян), за которым последовали Андре и наконец Бронфман. Внушительное наследство — это вам не шутки-песенки!

Ранее, писал 5-tv.ru, психотерапевт Евгений Фомин объяснил, почему мужчины изменяют самым красивым женщинам, даже таким, как мечта миллионов Эмили Ратаковски.