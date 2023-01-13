«Известия»: бывший сектант лечит онкобольных песнями и наложением рук

Фото, видео: Александр Мамаев / ТАСС; 5-tv.ru

Действия «целителя» заинтересовали правоохранительные органы.

Излечить тяжелые заболевания народными песнями и наложением рук предлагают в России. В распоряжении «Известий» оказалось видео нескольких таких сеансов. Основатель сети клиник ООО «Здравница» Дмитрий Раевский предоставляет широкий спектр услуг, не предусмотренных лицензированием. И обещает отчаявшимся людям вылечить любой недуг с помощью песнопений, волшебных поглаживаний и тому подобное. Вот так, например, выглядит «исцеление» онкобольных.

В «Известия» обратились несколько пострадавших. По их словам, «волшебному доктору» они заплатили от нескольких десятков тысяч до полутора миллионов рублей, но так и не исцелились. Раевский не первый раз попадает в подобный скандал.

Несколько лет назад он основал секту в деревне «Борисово», где практиковал эзотерику, связь с космосом и так далее. Но когда ей заинтересовались федеральные СМИ, быстро все свернул и ушел от ответственности.

Сейчас же, как полагают юристы, в действиях доктора могут быть признаки преступления. Врачи-онкологи и депутаты Госдумы уже обратились в полицию с просьбой проверить деятельность клиник Раевского.